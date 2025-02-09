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Dünya
AA 09.02.2025 14:39

Hamas: İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi soykırım hedeflerinin başarısızlığıdır

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin, 15 aylık bir süre zarfında Gazze'deki İsrail'in soykırım hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlandığını gösterdiğini belirtti.

Hamas: İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan çekilmesi soykırım hedeflerinin başarısızlığıdır
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı açıklamada, geri dönüşler, esir takası operasyonlarının devam etmesi ve Netzarim'den çekilmenin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkına karşı tam zafer ilanının yalan olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Kanu şu ifadelere yer verdi:

"İşgalin Gazze'de askeri kontrolü sağlama ve bölgeyi bölme çabaları, direnişin kahramanlığı ve halkımızın direnci karşısında başarısız oldu. İşgalin 15 ay süresince açlık, soykırım ve sistematik yıkımla başaramadığı şeyi, ABD Başkanı Donald Trump, gayrimenkul, anlaşmalar ve komisyonculuk aracılığıyla başaramaz."

Hamas Sözcüsü Kanu, "Gazze'nin, halkın ve direnişçilerinin kararlılığıyla özgür kalmaya devam edeceğini ve hiçbir işgalci gücün bu toprağa giremeyeceğini" vurguladı.

Bugün İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Yerlerinden zorla edilen Filistinliler, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

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