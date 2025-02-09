Katil İsrail askerleri, Batı Şeria'da 8 aylık hamile bir kadını öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik devam eden saldırıları sırasında 23 yaşındaki 8 aylık hamile Sündüs Cemal Muhammed Şelebi'nin öldürüldüğü, eşinin ise ağır şekilde yaralandığı aktarıldı.

Filistinli kadın, hayatını kaybettikten sonra hastaneye ulaştırılabildi, karnındaki bebek de bu sırada yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, Filistinli genç kadının, eşi ve ailesiyle birlikte Nur Şems Mülteci Kampı'ndan göç ederken İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu öldürüldüğünü aktardı.

İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'na kapsamlı saldırı başlattı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine 27 Ocak'ta başlattığı saldırıları 14'üncü gününde genişleterek sürdürüyor.

İsrail askerleri bu sabah Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na genişletilmiş bir saldırı başlattı.

Mülteci kampını çevreleyerek büyük bir saldırı gerçekleştiren İsrail ordusu, pek çok aileyi evlerini terk etmeye zorladı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, bazı evleri askeri üs olarak kullandığını aktardı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail'in, Cenin kenti ve mülteci kampı ile çevre beldelere başlattığı saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.