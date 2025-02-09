İşgalci İsrail, Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını genişleterek sürdürüyor

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda zorla yerinden ettiği ailelerin evlerine el koyarak, askeri kışlaya çevirdi.

Bu sabah erken saatlerde Kampı abluka altına alan İsrail ordusu, beraberinde iş makineleriyle bölgeye giriş yaptı, Kampın El-Musellah Mahallesi'nin girişindeki yolu kazıyarak işe başladı.

Tulkerim Valisi Abdullah Kumeyl, yaptığı yazlı açıklamada, işgal güçlerinin Tulkerim kentine 14. gündür saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Sabah güneş doğmadan kentin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nın birçok yönden sıkı abluka altına alındığını ifade eden Kumeyl, İsrail ordusunun beraberinde iş makineleri ve buldozerler getirdiğini doğruladı.

Kumeyl, uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarından Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına düzenlenen benzeri görülmemiş saldırıları durdurması için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

İsrail ordusunun saldırıda yaralanan Filistinlilere sağlık hizmeti vermek için bölgeye ulaşmak isteyen ambulansların geçişine izin vermediğini belirten Kumeyl, Kamptan birçok ailenin yerinden edildiğini ve başka bölgelere göç etmek zorunda kaldığının bu durumun vatandaşların insani durumlarını daha da ağırlaştırdığını kaydetti

Öte yandan Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Şaviş yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin evlerini askeri kışlaya dönüştürmesi nedeniyle 150'den fazla Filistinli ailenin İsrail tehditleri karşısında kampı terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Şaviş, İsrail ordusunun her yere keskin nişancılarını yerleştirdiğini ve hareket eden her şeyi hedef aldığını vurguladı. Ayrıca, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilere iki haftadan önce evlerine geri dönmemelerini bildirdiğinin altını çizdi.