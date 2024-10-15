Açık 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2024 22:43

Filistin, İsrail "soykırımının" durdurulması için BM'ye acil müdahale çağrısını yineledi

Filistin, İsrail'in "soykırımını" durdurmak, Filistin halkını korumak ve İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi için Birleşmiş Milletler'e (BM) acil müdahale çağrısını bir kez daha yineledi.

Filistin, İsrail "soykırımının" durdurulması için BM'ye acil müdahale çağrısını yineledi
[Fotograf: AA]

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını yürüten İsviçre ve BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang’a mektup gönderdi.

Mansur, mektuplarında, "işgalci güç İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ettiğini" belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 400 bin Filistinlinin hayatlarının tehlikede olduğunu ifade eden Mansur, "Hesap sorulmaması ve cezalandırılmaması İsrail’i bu suçlarda daha da ileri gitmeye teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Son 10 günde 200'den fazla Filistinlinin "vahşice" öldürüldüğünü aktaran Mansur, bazı Filistinlilerin sokaklarda katledildiğini, bazılarının hastanelerde yanarak can verdiğini ve sivillerin sığınabileceği güvenli yerlerin tamamen yok edildiğini kaydetti.

Binyamin Netanyahu hükümetinin körüklediği çatışmaların bölgedeki tüm halkları tehdit ettiğinin belirtildiği mektupta, İsrail'in "soykırımını" durdurmak, Filistin halkını korumak ve İsrail'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçlar nedeniyle hesap vermesi ve cezalandırılması için BM'ye acil müdahale çağrısı yapıldı.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:41
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a son 24 saatte 146 hava saldırısı düzenledi
22:32
Esenler'de bir binanın çatısında kısmi çökme oldu
22:11
Galata Kulesi meme kanserine dikkati çekmek için pembeye büründü
22:01
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
21:41
BM: İsrail Gazze'ye bu ay insani yardımların üçte birinden azına geçit verdi
21:39
Fransa: İsrail, UNIFIL'e saldırarak uluslararası hukuku açıkça ihlal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ