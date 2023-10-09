Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2023 20:18

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik saldırıyı üstlendi

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı üstlendi.

Filistin İslami Cihat Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik saldırıyı üstlendi

Lübnan'daki Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen Televizyonunun internet sitesi, İslami Cihat Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

"Lübnan'ın güneyinden İsrail'in işgali altındaki Filistin'e yönelik sızma girişiminin" üyeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yaşanan çatışmada 7 İsrail askerinin yaralandığı iddia edildi.

Lübnan ile İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı
Lübnan ile İsrail sınırında karşılıklı saldırılar yeniden başladı

İsrail ordusu daha önce Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hizbullah'tan tarafsız değiliz açıklaması

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun, bugün Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, sızma girişimiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Filistin Devleti Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İsrail’de can kaybı 900’e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
Emeklilere 5 bin TL ödenecek
21:29
İddi: Netanyahu Biden'a Gazze'ye kara harekatı başlatma niyetinden bahsetti
21:26
İsrail Savunma Bakanı'ndan "bu istikbalimiz için bir savaş" açıklaması
21:18
Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yüzde 12,5 yükseldi
21:14
İsviçre'de seyahat acenteleri İsrail'e yönelik tatil programlarını iptal ediyor
21:11
İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
FOTO FOKUS
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ