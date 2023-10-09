AB Komisyonu, tüm Filistinlilere kalkınma yardımı ödemelerini askıya aldı

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, sosyal medyadaki açıklamasında, İsrail'e saldırıların dönüm noktası olduğunu, "bundan sonra işlerin eskisi gibi olmayacağını" belirtti.

Filistinlilerin en büyük bağışçısının AB olduğunu ifade eden Varhelyi, AB Komisyonunun toplam 691 milyon euroluk tüm kalkınma yardımlarını incelemeye aldığını duyurdu.

Varhelyi, bu kapsamda tüm ödemelerin askıya alındığını, tüm projelerin gözden geçirileceğini, 2023'ü kapsayanlar dahil tüm yeni bütçe tekliflerinin ertelendiğini, yardımların tamamının kapsamlı değerlendirmeye alınacağını kaydetti.

Barış, hoşgörü ve birlikte yaşamanın temellerinin ele alınması gerektiğini ifade eden Varhelyi, nefreti kışkırtma, şiddet ve terörün yüceltilmesinin birçok zihni zehirlediğini, buna karşı harekete geçmeleri gerektiğini belirtti.