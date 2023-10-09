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Dünya
AA 09.10.2023 19:37

BM: Gazze'de çatışmalar nedeniyle 123 bin 538 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların iki gündür sürdüğü Gazze'de 123 bin 538 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

BM: Gazze'de çatışmalar nedeniyle 123 bin 538 bin kişi yerinden edildi
[Fotograf: AA]

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) bölgedeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze ve İsrail'de çatışmaların ikinci gününde saldırıların sürdüğü kaydedildi.

Çatışmaların Gazze'de 17 bin 500 ailenin yerinden edilmesine neden olduğu, bunun da 123 bin 538 bin kişiye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, "Bunun temel nedenleri korku, evlerin yıkılması ve korunma amaçlarından kaynaklanıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin (Gazze'dekilerine) "bölgeyi terk edin" çağrısında bulunduğunu ancak çok sayıda "hareket kısıtlaması" uyguladığı belirtilirken, bazı kontrol noktaları ve girişlerin kapatıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında insani yardım ihtiyaçlarının arttığına işaret edilen açıklamada, ulaşım eksikliği nedeniyle ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı.

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