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Dünya
AA 09.10.2023 18:16

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’ye ölüm tehditleri

Fanatik Yahudi bir grup ile önde gelen şahsiyetlerinin, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri’ye yönelik suikast ve tasfiye çağrılarının arttığı duyuruldu.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’ye ölüm tehditleri
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Avukatlardan oluşan Şeyh İkrime Sabri’yi Savunma Heyeti, fanatik Yahudi grup ile önde gelen şahsiyetlerinin Şeyh Sabri’ye yönelik artan suikast ve tasfiye çağrılarına ilişkin “acil ve tehlikeli” başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail toplumunda artan “faşizmle” birlikte Şeyh Sabri’nin hayatının “ciddi bir tehdit” altında olduğuna dikkat çekilerek, suikast ve tasfiye çağrılarının ciddiye alınıp Şeyh Sabri’nin korunması çağrısı yapıldı.

Şeyh Sabri’nin başına gelebilecek her türlü zarardan İsrail makamlarının sorumlu tutulduğu vurgulanan açıklamada, “İsrail güvenlik güçlerinin” fanatik Yahudi grup ve şahsiyetlerin kışkırtmaları konusunda sessiz kaldığı ve bu aşırılık yanlılarını bu kışkırtmayı sürdürmeye ve bu “tehlikeli çağrıları” artırmaya teşvik ettiği belirtildi.

Açıklamada, “İsrail güvenlik servislerini cinayet ve terör azmettiricileri hakkında derhal ve ciddi bir soruşturma başlatmaya, suçluları derhal yakalayıp hesap vermeye ve suçlarını işlemeden önce cezalandırmaya çağırıyoruz” denildi.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti’nden uyarı

Şeyh İkrime Sabri’nin başkanlığını yürüttüğü Kudüs Yüksek İslam Heyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada fanatik Yahudiler tarafından Şeyh Sabri’ye yönelik suikast düzenlenmesi kampanyası yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Şeyh Sabri’nin hayatının gerçek bir tehditle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunularak, Şeyh Sabri’ye yönelik herhangi bir zararın sorumlusunun İsrail olacağı vurgulandı.

Şeyh Sabri’nin Filistin’in önde gelen şahsiyetlerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine acilen devreye girme çağrısı yapıldı.

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