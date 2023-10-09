Chevron, İsrail'in talebi üzerine Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimini durdurdu

Chevron e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tesisler ve üretim bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında şirketin bölgedeki çalışanlarının bilgisine başvurulduğu kaydedilen açıklamada, "Chevron Mediterranean Limited'e, İsrail Enerji Bakanlığı tarafından Tamar üretim platformundaki üretimi durdurma talimatı verildi." ifadesine yer verildi.

Şirket, Tamar dışında kalan Leviathan sahasında gaz tedarikine devam ettiğini bildirdi.