İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun Hastanesi hizmet veremiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Beyt Hanun Hastanesi çevresinin defalarca hedef aldığı belirtildi.

Saldırıların hastane çalışanlarının giriş çıkışını imkansız hale getirdiği gibi hastanenin büyük bir kısmına da hasar verdiği aktarılan açıklamada, hastanenin hizmetlerini durdurduğu kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.