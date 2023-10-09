Kudüs'te siren sesleri yükseldi

Gazze'den İsrail tarafına roket atışları da üçüncü gününde sürüyor.
Hamas, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Askalan kentine de Hamas tarafından roketlerin atıldığı ifade edildi.
Gazze'ye yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan kentte çok katlı bir binanın büyük kısmı yıkıldı.
Kudüs'te de sirenler çaldı.
Kudüs’ten siren sesleri yükseliyor. Gazze'den atılan roketler sebebiyle hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' devreye girdi.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 9, 2023
Sıcak bölgeden son durumu @trthaber ekibi aktardı.https://t.co/c3Vxz6OItQ pic.twitter.com/saj1r6Z6L6
Kudüs'ün kuzeyinde askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yükseldi. İsrail güçleri birçok kentte Filistinlilere yönelik baskınlar düzenledi.
İsrail-Lübnan sınırında da çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu Lübnan'dan sızan çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hizbullah ise İsrail'e yönelik operasyon düzenlemediklerini duyurdu.