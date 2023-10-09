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Dünya
Reuters 09.10.2023 17:06

Kudüs'te siren sesleri yükseldi

Kudüs'ün kuzeyinde askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı. Kudüs'te de sirenler çaldı.

Gazze'den İsrail tarafına roket atışları da üçüncü gününde sürüyor.

Hamas, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Askalan kentine de Hamas tarafından roketlerin atıldığı ifade edildi.

Gazze'ye yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan kentte çok katlı bir binanın büyük kısmı yıkıldı.

Kudüs'te de sirenler çaldı.

 


 

Kudüs'ün kuzeyinde askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yükseldi. İsrail güçleri birçok kentte Filistinlilere yönelik baskınlar düzenledi.

İsrail-Lübnan sınırında da çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusu Lübnan'dan sızan çok sayıda silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e yönelik operasyon düzenlemediklerini duyurdu. 

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