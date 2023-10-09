Filistin topraklarında işgal her geçen gün artıyor

Filistin toprakları parçalanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki su kaynakları ve tarım arazileri gibi önemli ekonomik kaynaklar işgal ediliyor.

Egemen Filistin devletinin kurulması imkansız hale getiriliyor.

İsrail, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye devam ediyor.

Aradan geçen zamanda İsrail'de iktidara gelen hükümetler, yerleşim yerlerini, Filistin topraklarını Yahudileştirme aracı olarak kullanma politikasını aralıksız sürdürdü.

Bugüne gelindiğinde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim birimi bulunuyor.

Buralarda toplam 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da aldığı kararla, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep etmişti.

Uluslararası hukuka göre yasa dışı yerleşim yerlerinde yaşayan Yahudiler ise Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunmaktan çekinmiyor.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler bu yıl sadece ocak ayında 130 saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik baskınlarına katılan, Filistinlilere ve mallarına doğrudan saldıran Yahudi yerleşimcilerin geçen yıl gerçekleştirdiği saldırı sayısı bin 187 olarak kayıtlara geçti.