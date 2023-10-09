Güney Kore, Avustralya, Singapur ve İngiltere, İsrail için seyahat uyarısı yaptı

Gazze'deki çatışmalar sürerken, çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlıkları, vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri yönünde uyarılar yayımlıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de ikamet eden veya ziyaret amaçlı ülkede bulunan vatandaşlarının, üçüncü ülkeler vasıtasıyla İsrail'i terk etmesini tavsiye etti.

İsrail'deki çatışmalardan etkilenen Güney Kore vatandaşının olmadığı bildirilen bakanlık açıklamasında, İsrail'e gitmeyi planlayanların, seyahatlerini ertelemesi veya iptal etmesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Haftada üç kez Seul-Tel Aviv uçuşu düzenleyen Güney Kore'nin hava yolu firması Korean Air, bugün için planlanan seferini iptal etti.

Avustralya

Avustralya hükümeti de savaş durumu nedeniyle vatandaşlarına, Gazze yakınlarındaki bölgelere seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

Hükümet, İsrail'e uçuşlardan bazılarının ertelendiğini ya da iptal edildiğini açıkladı.

Singapur

Singapur Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının, Gazze, Batı Şeria ile İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'ye sınır bölgelerine yolculuklarını iptal etmesini istedi.

Bakanlık, acil durumlarda seyahat edenlerin ise kapsamlı sağlık sigortası yaptırarak, gerekli güvenlik önlemlerini almasını tavsiye etti.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanlığının yayımladığı güncel seyahat uyarısında, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına "zorunlu seyahatler dışında" seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.