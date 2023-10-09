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Dünya
AA 09.10.2023 20:23

İsrail’de can kaybı 900’e yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 900'ü geçtiği açıklandı.

İsrail’de can kaybı 900’e yükseldi
[Fotograf: AA]

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 3’üncü gününde devam ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,İsrail’de hayatını kaybedenlerin sayısı 900’e yükselirken, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler
'Aksa Tufanı'ndan yeni görüntüler

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

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