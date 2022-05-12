Resmi temasları kapsamında Tunus'a gelen Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Ziyara, Tunus İskan Bakanı Sara ez-Zaferani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesinin, zalim İsrail'in çirkin yüzünü gösterdiğini" söyleyen Ziyara, İsrail'in, gazetecileri, sivilleri, ağaçları, binaları ve her türlü yaşam yollarını hedef almaktan çekinmediğini belirtti.

"Tunus'un Filistin devrimini ve intifadayı destekleyen tutumundan" övgüyle söz eden ve Tunus'taki yetkilileri Filistin'i ziyaret etmeye çağıran Ziyara, üst düzey ziyaretlerin, İsrail işgaline karşı Filistin halkının yanında bir duruş olduğuna dikkati çekti.

Tunuslu Bakan Zaferani de Tunus'un Filistin halkına, tüm kurumlarına ve adil davasına olan desteğini vurguladı.

Basın toplantısında ayrıca ikili, eylül ayında Tunus'ta düzenlenecek Tunus-Filistin Ortak Komitesi sırasında iki ülke arasında tecrübe paylaşımını içeren bir mutabakat zaptı imzalanması konusunda anlaştı.