İsrail, bir kez daha Filistin’in sesini dünyaya duyuran gazetecileri hedef aldı.

El Cezire muhabiri Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölmesi tüm dünyada tepkiye yol açtı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halka ve gerçeğe hizmet eden gazetecilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Olayın hızlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını, sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'i kınadı. "İsrail'in istediği sadece onu öldürmek değil adaletin sesini, barışın sesini ve İsrail'i uluslararası mahkemelere taşıyacak sesi öldürmekti" ifadelerini kullandı.

"Devlet destekli terörizm bitmeli"

Katar Dışişleri Bakanlığı da, İsrail polisinin El Cezire muhabirini öldürmesini kınayarak, "devlet destekli terörizmin bitmesi gerektiğini" söyledi.

Beyaz Saray, El Cezire muhabirinin görevi başında öldürülmesini şiddetle kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, olayın soruşturulması çağrısında bulundu. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler, olaya ilişkin bağımsız şeffaf soruşturma çağrısında bulundu. BM İnsan Hakları Konseyinin twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'e ithafen "Dokunulmazlık son bulmalıdır." ifadesi kullanıldı.

AB'den soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği de gazetecinin öldürülmesine sessiz kalmadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli deneyimli gazetecinin öldürülmesi kuvvetle kınandı ve acilen soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

İspanya hükümeti, Aljazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Filistin'de görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini "şiddetle kınadığını" açıkladı.

İngiltere ve Fransa, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde görevi sırasında öldürülmesinin tam ve şeffaf soruşturulması çağrısında bulundu.

"Uluslararası yasa ve normların ihlali"

İslam İşbirliği Teşkilatı da El Cezire muhabirinin öldürülmesinin uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olduğuna dikkat çekti. Konuya ilişkin derhal soruşturma çağrısı yaptı.