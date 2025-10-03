Parçalı Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2025 22:21

Filistin Esirler Cemiyeti: Kararlılık Filosu aktivistleri, yüzlerce suçun işlendiği Negev Hapishanesinde tutuluyor

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, Küresel Kararlılık Filosu aktivistlerini, Filistinli tutuklulara karşı yüzlerce suç ve kötü muamelenin işlendiği "en önemli hapishanelerden biri olan" Negev Hapishanesi'nde tuttuğunu duyurdu.

Filistin Esirler Cemiyeti: Kararlılık Filosu aktivistleri, yüzlerce suçun işlendiği Negev Hapishanesinde tutuluyor

Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin Kararlılık Filosu aktivistlerini tuttuğu Negev Hapishanesi'nin, Filistinli tutuklu ve hükümlülere yönelik yüzlerce suç ve ihlalin belgelendiği en önemli hapishanelerden biri olduğu belirtildi.

Negev Hapishanesi'nde Gazze'den getirilenler de dahil olmak üzere binlerce Filistinli tutuklunun bulunduğu aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinli tutukluların bir kısmının İsrail güçleri tarafından uygulanan ağır dayak ve işkenceler sonucu yaşamını yitirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, "Faşist Bakan ( İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir'in yeniden yayımladığı videolar, Negev Hapishanesi'nden veya diğer hapishanelerden çekilmiş olsun, türünün ilk örneği değil; zira daha önce de benzer sahnelerde Filistinli tutukluları en korkunç şekilde tasvir etmiş ve onları ölümle tehdit etmişti." ifadesine yer verildi.

Cemiyetin açıklamasında, "İsrail hapishane sisteminin işlediği suçlar ve vahşetler, tüm uluslararası insan hakları yasalarını ve normlarını aşmıştır. İsrail hapishaneleri ve kampları, son iki yıldır işlenen sistematik suçlar sonucunda çeşitli biçimlerde soykırım alanlarına dönüştürülmüştür. Bugün özgür dayanışmacıların başına gelenler bu politikanın bir uzantısıdır" denildi.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail, eylül ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1215 saldırı gerçekleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:05
Başkentte su krizi sürüyor: 7 ilçede su kesintisi uygulanacak
23:44
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi: Orta Koridor, önemli bir ticaret güzergahı haline gelebilir
23:29
Bakan Kacır: Çelik üretiminde Avrupa'da 1. dünyada 7. büyük üreticiyiz
23:41
Hamas: Rehineleri bırakmayı kabul ettik
22:31
Cevdet Yılmaz: 2027'de hedefimiz tek haneli enflasyon
22:20
İsrail, eylül ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1215 saldırı gerçekleştirdi
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ