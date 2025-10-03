Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
03.10.2025 22:20

İsrail, eylül ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1215 saldırı gerçekleştirdi

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, eylül ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere 1215 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail, eylül ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1215 saldırı gerçekleştirdi
[Fotograf: AA]

Filistin yönetimine bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ve radikal yerleşimcilerin eylül ayında Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekildi.

Eylül ayında Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırı sayısının 1215'e ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail ordusu söz konusu süre zarfında 725 saldırı düzenlerken, yerleşimciler ise 490 saldırı yaptı. Yerleşimciler, Batı Şeria'daki saldırılar kapsamında Ramallah'ta 2 Filistinliyi öldürdü."

Açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin ve ordunun Filistinlilere ve köylerine yönelik ayrıca topraklarına el koyma, saha infazları, sabotaj, ağaçları sökme, mülklere el koyma ihlallerinde bulundukları vurgulandı.

Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, "İsrailliler, eylül ayının başından beri Filistin topraklarında 11 yasa dışı yerleşim yerini kurmaya çalıştı." dedi.

İsrail makamlarının bu süre zarfında Filistinlilere ait 46 evi ve 94 tesisi yıktığını aktaran Şaban, İsrail'in ayrıca onlarca tarım alanı ve iş yerine karşı yıkımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'den fazla Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin 300 kişi yaralandı, 400'ü çocuk 19 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
