Parçalı Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.10.2025 19:33

DSÖ: Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı. Bunlardan 101'i çocuk ve 80'i 5 yaş altında" dedi.

DSÖ: Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de, çatışma kaynaklı yaralanmaların hayatta kalanlar için travmalara neden olduğunu belirten Peeperkorn, psikososyal hizmetlerin yetersiz kalmasının derin bir ruh sağlığı sorununa da yol açtığını belirtti.

Peeperkorn, İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 8 hastanenin kısmen buradaki savunmasız insanlara hizmet verdiğini kaydetti.

Gazze'nin kuzeyindeki sağlık hizmetlerinin, yalnızca kısmen faaliyet gösteren bir sağlık merkezi aracılığıyla sağlandığını söyleyen Peeperkorn, "(Gazze kentinde) 11-28 Eylül tarihleri ​​arasında en az 44 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı" dedi.

Peeperkorn, "Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmeye bağlı 400 ölüm doğrulandı. Bunlardan 101'i çocuk ve 80'i 5 yaş altında." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nde su, sanitasyon ve hijyenle ilgili sorunların sürdüğüne de işaret eden Peeperkorn, günde bir milyon kişinin 6 litrelik asgari içme suya erişemediğinin altını çizdi.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi gününe kadar süre verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:58
Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor
20:56
Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Basın Ofisi: İsrail'in "filoda yardım taşınmadığı" iddiası yüz kızartıcıdır
20:58
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Vatandaşlarımızın yarın Türkiye'ye dönmeleri ihtimal dahilinde
19:19
ABD Başkanı Trump, Hamas'a "anlaşmaya varması için" pazartesi gününe kadar süre verdi
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
17:26
TOKİ'den sosyal konut başvurularına ilişkin dolandırıcılık uyarısı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
Gazze’de “Küresel Sumud Filosu” gemilerine destek mesajı
FOTO FOKUS
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
Özgürlük Filosu Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ