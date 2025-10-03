Çok Bulutlu 23.8ºC Ankara
AA 03.10.2025 15:15

Araştırma: Oluşum evresindeki gezegen saniyede 6 milyar ton büyüyor

Araştırmacılar, henüz oluşum aşamasındaki bir gezegenin etrafındaki gaz ve toz yığınlarını kütlesine katarak saniyede 6 milyar ton büyüdüğünü ve bunun bir gezegen için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek büyüme oranı olduğunu tespit etti.

Avrupa Güney Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre araştırmacılar, Dünya'dan yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta herhangi bir yıldızın yörüngesini izlemediği ve uzayda serbestçe hareket ettiği için "başıboş gezegen" kabul edilen bir gök cismine yönelik çalışma yürüttü.

Teleskopla elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, Jüpiter'in 5 ila 10 katı kütleye sahip "Cha 1107-7626" adlı gezegenin etrafındaki gaz ve toz yığınlarını bünyesinde topladığını ve ağustos itibarıyla saniyede 6 milyar ton oranında büyüdüğünü gözlemledi.

"Başıboş gezegenin" bu büyüme oranının, herhangi bir gezegen türü için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek düzeyde olduğu belirtildi.

Ayrıca, gezegenin büyüme oranının sabit kalmadığı, kütle artışındaki hızın sadece birkaç aylık süreçte 8 katına çıktığı vurgulandı.

Araştırmacılar, bulguların başıboş gezegenlerin oluşum evrelerine ilişkin fikir verebileceğini ifade etti.

Çalışmanın sonuçları, "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

