UNICEF: Gazze'deki anneler ve yenidoğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı

Gazze'de bulunan Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Katil İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentinde 200 bin kişinin daha tahliyesini talep ettiğini söyleyen Elder, 400 binden fazla kişinin daha önce Gazze kentini terk ettiğini hatırlattı.

Elder, Gazze kentinde dün gittiği bir hastaneye her gün 60 ila 80 çocuğun, yetersiz beslenme ve diğer hastalıklar nedeniyle kaldırıldığını belirtti.

İsrail'in Gazze kentindekilerin gitmesini istediği Gazze'nin güneyini "sözde güvenli bölgeler" olarak lanse ettiğini kaydeden Elder, "Buralar aynı zamanda ölüm yerleri. İnsanların hareket edebileceği ne bir alanları ne de çadırları var. Gazze'nin güneyi çok tehlikeli. Gazze'deki anneler ve yenidoğanlar için durum hiç bu kadar kötü olmamıştı. Nasır Hastanesi'nde, koridorların yeni doğum yapmış kadınlarla dolu olduğunu görüyoruz. Gazze'ye görev için daha önce 6 kez geldim ancak durumu hiç bu kadar kötü görmemiştim." dedi.

Elder, Gazzeli kadınların, Gazze'nin kuzeyinden güneyine yolculuk yapmak zorunda kaldıkları için düşük yaptığını anımsatarak Gazze'de son 2 yılda 1000 bebeğin önlenebilir hastalıklardan öldüğünü bildirdi.

Gazze'deki çocuklara yönelik bir savaş, kıtlık ve çocuk felci salgını hakkında her zaman bilgi aktardıklarının altını çizen Elder, "Nedense bugün işler her zamankinden daha kötü. Herkes bunun sorumluluğunu taşıyor ama sadece (Gazze halkı) bir mağdur var." diye konuştu.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 716 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 13 bin 280 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 675 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 580'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 930 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.