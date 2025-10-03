Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
AA 03.10.2025 20:58

Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor

Özgürlük Koalisyonu Filosu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan 11 geminin seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Özgürlük Koalisyonu Filosu: Gazze için İtalya'dan çıkan 11 gemi yoluna devam ediyor

Özgürlük Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından yola çıkan 11 geminin daha Gazze'ye doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, 11 gemiden oluşan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun Girit açıklarında seyrine devam ettiği aktarıldı.

Gemilerde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda çok sayıda gazeteci ve sağlık çalışanlarının yanı sıra insani yardım ve tıbbi malzeme bulunduğu ifade edildi.

Özgürlük Koalisyonu Filosu'ndaki gemilerin isimleri şöyle:

Abd Elkarim Eid, Al-Awda, Alaa Al-Najjar, Anas Al Sharif, Vicdan (Conscience), Gaza Sunbird, Ghassan Kanafani, Leila Khaled, Milad, Soul of My Soul, Umm Saad.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
