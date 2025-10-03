Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Basın Ofisi: İsrail'in "filoda yardım taşınmadığı" iddiası yüz kızartıcıdır

Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Basın Ofisinden, "İsrail'in yalanları, Küresel Kararlılık Filosu'nun insani yardımının belgelenmiş bir gerçek olmasına rağmen devam ediyor" başlıklı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir soykırımın başlamasının üzerinden iki yıl geçmişken, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve İsrail'in, Küresel Kararlılık Filosu'nun insani yardım taşımadığı yönündeki iddiası yalnızca doğrulanabilir şekilde yanlış değil, aynı zamanda yüz kızartıcıdır." ifadesine yer verildi.

Gazze'de İsrail tarafından sistematik şekilde aç bırakılan insanlar için tıbbi malzemeler, gıda ve diğer hayati ürünlerle yüklü teknelerin titizlikle belgelendiği aktarılan açıklamada, "Gazeteciler, insan hakları gözlemcileri, parlamenterler ve yardım kuruluşları, gemilerdeki yardıma dair inkar edilemez kanıtlar ortaya koymuştur." bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küresel Kararlılık Filosu, başından beri açıkça şunu ilan etti: Misyonumuz, ablukayı kırmak ve sürekli insani yardım sevkiyatları için bir insani koridor açmaktır. Taşıdığımız malzemeler hem gerçek hem de temsili niteliktedir. Gerçektir, çünkü acilen ihtiyaç duyulmaktadır; temsildir, çünkü sivil gemiler Gazze'nin ihtiyaç duyduğu devasa miktarda yardımı taşıyamaz. Bu ancak abluka kaldırıldığında mümkün olacaktır.

İsrail'in dezenformasyonu yeni değil. Bu, hastaneleri bombalamadığını, Filistinlileri aç bırakmadığını, konvoyları engellemediğini, sivilleri ve yardım çalışanlarını infaz etmediğini, 15 sağlık görevlisini ve ambulanslarını toplu mezara gömmediğini iddia edenle aynı rejimdir."

İsrail hükümetinin her suçlamasının aslında kendi itirafı olduğu belirtilen açıklamada, "İnsan hakları örgütleri, BM kurumları ve sayısız fotoğraf, video ve tanıklık gerçeği doğruluyor: İsrail, kasıtlı olarak açlığı silah haline getiriyor, yardımları engelliyor, gıda dağıtım merkezlerini bombalıyor ve aileleri açlıktan ölüme mahkum ediyor." ifadesi kullanıldı.