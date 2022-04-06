İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gantz, Abbas'a "ramazan ayının, terörle lekelenmiş bir dönem değil barış ve sükûnet ayı olması gerektiğini" söyledi.

Son iki hafta içinde düzenlenen saldırılarda 11 İsraillinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Gantz, İsrail'in "saldırıları önlemek ve vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını" ifade etti.

Gantz, Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığı için Filistin Devlet Başkanı Abbas'a teşekkür ederek İsrail'in ramazanda "güvenlik durumunu göz önünde bulundurarak sivil önlemlerini esnetmeye hazır olduğunu" paylaştı.

Filistin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ramazan ayında gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor

İsrail, ramazanın başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.