İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu.

Lapid, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi.

İsrailli bakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinin iyileştiğine dikkat çeken Lapid, Miçotakis'e "Herkes biliyor, bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşti" ifadesini kullandı.