Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 01:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: İlişkilerimiz iyileşti bu bir sır değil
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Atina'da Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. Lapid, iki ülke ilişkilerinin iyileştiğini ve bunun bir sır olmadığını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu.
Lapid, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi.
İsrailli bakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.
İki ülke ilişkilerinin iyileştiğine dikkat çeken Lapid, Miçotakis'e "Herkes biliyor, bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşti" ifadesini kullandı.
Etiketler: İsrail Yunanistan
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