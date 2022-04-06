Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sokaklar çöpten geçilmiyor. Hükümetten çöp toplama ihalesi alan şirketin çalışanları 1 Nisan'dan bu yana grevde.

Çalışanların maaşları ödenmiyor

Şirketin Merkez Bankasının para çekimi için uyguladığı kısıtlama, artan masraflar gibi sebeplerle çalışanların maaşlarını ödemekte zorluk çektiği bildiriliyor.

Çalışanların grevi nedeniyle şirketin faaliyet gösterdiği mahallelerde çöp yığınları oluştu.

Zaman zaman çöp krizleri yaşanıyor

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da zaman zaman bu tür çöp krizleri yaşanıyor.

Bunlardan en büyüğü 2015'de eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla patlak verdi.

Aylar süren kriz, hükümetin müdahalesi sonucu çözüldü.

2019'dan beri ekonomik krizle mücadele



Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.