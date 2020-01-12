Filipinler'de Taal Yanardağı harekete geçti, okullar tatil edildi12 Ocak 2020 Pazar 16:41 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 17:01
Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçti. Okullar bugün ve yarın tatil edilirken, patlamanın etkisiyle şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 14.00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise 3 olduğunu duyurdu.
Okullar tatil, uçuşlar iptal
Çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edildi.
Volkanik titremeler sebebiyle ufak çaplı depremlerin de hissedildiği bölgedeki yanardağdan çıkan dumanın ise bir kilometre yüksekliğe ulaştığı, çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağışının olduğu bilgisi paylaşıldı.
3'üncü tehlike seviyesi nedir?
Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, 3’üncü tehlike seviyesi şöyle ifade edildi:
"Magma, yüzeye yakın veya yüzeydedir. Volkanik aktivite haftalar içinde tehlikeli patlamaya neden olabilir. Tehlikeli bölgeler aktif kraterden 8 kilometreye kadar genişletilebilir."
Kaynak: DHA