Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de sel ve heyelanlarda 8 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Şiddetli yağışlar ülkenin Luzon Adası'nda en az 8 kişinin ölümüne sebep oldu.
Bölgedeki yaklaşık 10 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Öte yandan, Lapu-Lapu Adası'nda bir sahil köyünde dalgaların etkisiyle çok sayıda ev yıkıldı, 290 kişi ise evsiz kaldı.
Etiketler: Heyelan
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