Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nijerya’da tanker patladı: 11 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Lagos eyaletindeki bir otoyolda ilerleyen tanker, iki araca çarptı. Kaza sonucu meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.
Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.
Patlamanın ardından itfaiye ve acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralılar, eyalet hastanesinde tedavi altına alındı.
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