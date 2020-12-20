Bu sabah başlayan toplu aşılama kapsamında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacak.

Yarından itibaren 60 yaş üstü veya riskli gruplarda yer alan kişiler de aşı yapılması için ülkedeki aşı merkezlerine başvurabilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'de günlük 60 bin kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının yapılmasının amaçlandığını dile getiriliyor.

İsrail yönetimi, Ocak 2021 sonunda 2 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapmayı hedefliyor.

8 milyon doz COVID-19 aşısı anlaşması

İsrail, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz COVID-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 373 binden fazla kişi COVID-19'a yakalanırken, 3 bin 704 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.