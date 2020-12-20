Saat 06.00 itibarıyla İngiltere'yle uçuşlar yasaklandı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde diğer AB ülkeleri ile Hollanda, virüsün yeni türünün İngiltere'den getirilmesi riskini azaltmak için alınacak önlemlerin kapsamını görüşecek." denildi.

İngiltere'nin güneydoğusunda bulunan "COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni türü" ile benzer özellikler gösteren bir vaka, bu ayın başında Hollanda'da görülmüştü.

Yasak, dün, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanının ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından geldi.