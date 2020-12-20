Afganistan'da İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda, aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.