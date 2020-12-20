Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de milletvekilinin konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir milletvekilinin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Saldırıda, aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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