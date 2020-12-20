Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 11:28Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da 511 kişi daha koronavirüsten öldü
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 585'e çıktı.
Rusya'da vaka sayısı son bir günde 28 bin 948 artarak 2 milyon 848 bin 377'ye ulaştı.
Vakaların 7 bin 263'ü başkent Moskova'da kaydedildi.
Etiketler: Rusya Koronavirüs
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