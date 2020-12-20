Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fiji'yi Yasa kasırgası vurdu: Ölü sayısı artıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Fiji'de, Yasa kasırgasında yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e ulaştı.
Ülkenin en büyük ikinci adası Vanua Levu'yu vuran kasırgada bir kişi de kayboldu.
7 bin 731 kişi ise tahliye merkezlerinde bekliyor.
Kasırga nedeniyle Fiji'de sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve ulusal afet durumu ilan edilmişti.
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