Ülkenin en büyük ikinci adası Vanua Levu'yu vuran kasırgada bir kişi de kayboldu.

7 bin 731 kişi ise tahliye merkezlerinde bekliyor.

Kasırga nedeniyle Fiji'de sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve ulusal afet durumu ilan edilmişti.