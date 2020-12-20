Nepal'de parlamento feshedildi
Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine parlamento feshedildi.
Ülkede genel seçimler 30 Nisan ve 10 Mayıs'ta iki aşamada yapılacak.
Nepal Başbakanı Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen Nepal Komünist Partisi içinde büyüyen ihtilaf üzerine, bugünkü kabine toplantısından sonra parlamentonun feshedilmesi önerisini, Devlet Başkanı Bhandari'ye sunmuştu.
İktidar mücadelesi, yolsuzluk suçlamaları
Oli, Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturmuştu.
Nepal Komünist Partisi, o dönemde seçimleri kazanmak için eski Maocu isyancıların partisiyle birleşmişti.
Oli ile partinin eş başkanı olan Maocu isyancıların eski lideri Pushpa Kamal Dahal arasında iktidar mücadelesi yaşanıyordu.
Nepal'de muhalefet, Oli'nin hükümetini "yolsuzlukla" suçluyordu. Oli hükümeti, COVID-19 salgınıyla mücadele konusunda da eleştiriliyordu.
Oli, Çin'e yaklaşmak ve Nepal'in geleneksel ortağı Hindistan'dan uzaklaşmakla da itham ediliyordu.