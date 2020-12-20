Haber Giriş: 20 Aralık 2020 Pazar 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü
[Fotoğraf: AA]
Taliban militanlarının, son 3 ayda ülke genelinde düzenlediği çeşitli saldırılarda 500 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'da son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 500 sivilin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, son 3 ayda ülke genelinde çeşitli saldırılar düzenlediğini söyledi.
Saldırılarda 500 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 1050'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.
Aryen, sivilleri öldürmenin savaş suçu olduğunu kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan
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