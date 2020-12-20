Hancock, "Herkes, virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli." dedi.

İngiliz bakan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı.

Yeni türün bulaşıcılığı çok daha yüksek

İngiltere'nin güneydoğusunda COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, söz konusu türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.

DSÖ: İngiltere ile yakın temastayız

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün COVID-19'un mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı.

Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülke bilgilendirilecek.

3 ülke uçuşları durdurdu

İngiltere'deki söz konusu yeni tehdit nedeniyle Hollanda, Belçika ve İtalya'dan bu ülkeye uçuşlar durduruldu.

Belçika ayrıca, İngiltere'ye demir yolu ulaşımını da kapattı.