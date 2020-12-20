İngiltere'de 'mutasyonlu virüs' paniği: Kontrolden çıktı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını söyledi.
Hancock, "Herkes, virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli." dedi.
İngiliz bakan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı.
Yeni türün bulaşıcılığı çok daha yüksek
İngiltere'nin güneydoğusunda COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, söz konusu türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.
DSÖ: İngiltere ile yakın temastayız
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün COVID-19'un mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı.
Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülke bilgilendirilecek.
3 ülke uçuşları durdurdu
İngiltere'deki söz konusu yeni tehdit nedeniyle Hollanda, Belçika ve İtalya'dan bu ülkeye uçuşlar durduruldu.
Belçika ayrıca, İngiltere'ye demir yolu ulaşımını da kapattı.