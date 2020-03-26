Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 45'e çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 7 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 45'e çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 71 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 707'ye yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 308'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 472 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 11:24
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