Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüsün "tüm insanlığı tehdit ettiği" uyarısı yaptı. Birlikte mücadele verilmesi gerektiği vurguladı.

Guterres, dünyanın en yoksul ülkelerinde koronavirüs salgınıyla mücadele için, 2 milyar dolarlık küresel insani yardım planı başlattıklarını duyurdu.

Adhanom: Sokağa çıkma yasağı kararı alan ülkeler zamanı iyi kullanmalı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, sokağa çıkma yasağı kararı alan ülkelere seslendi. Bu zamanı, virüse karşı atağa geçmek için iyi kullanmaları çağrısında bulundu.

İran'da can kaybı 2 bini geçti

Salgından en çok etkilenen ülkelerden İran'da can kaybı 2 bini geçti. Tüm ülkede şehirlerden çıkışlar ve seyahatler yasaklandı.

ABD'de vaka sayısı 70 bine yaklaştı

Virüsün yeni merkezi olarak gösterilen Amerika birleşik Devletlerin'de ise vaka sayısı 70 bine yaklaştı, can kaybı bini geçti.

ABD'de vaka sayısı ve ölümler çok hızlı artıyor. New York eyaletinde bazı sokaklar trafiğe kapatıldı. Başkent Washington'da eczane, banka ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı iş yerleri hariç tüm iş yerlerinin kapatılacağı açıklandı. ABD Başkanı Trump, yine insanların işyerlerine dönmek istediklerini savundu ve "Bilim insanları ve kabine üyeleriyle tekrar görüşüp bir karara varacağız. Yine de bu önlemler ne kadar uzarsa, ekonomimiz o kadar kötüye gider." dedi. Ülkede salgının etkileriyle mücadele için de 2 trilyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Ağlayarak "evde kalın" dedi

Koronavirüsün hızla yayıldığı Irak'ta da can kaybı 29 oldu. Bir doktor sosyal medya hesabından ağlayarak "evde kalın" çağrısı yaptı.

İlk vakanın rapor edildiği Suriye'de Esed rejiminin saldırılarıyla hasar gören sağlık tesisleri tedbirlerini artırmaya çalışıyor.

İsrail'de de can kaybı 5'e çıktı, vaka sayısı 2 binin üzerinde. İşgal altındaki Batı Şeria'da koronavirüsten dolayı ilk ölüm gerçekleşti