Scott Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kesintisiz en uzun süre kalan ikinci astronot.

Kelly, New York Times gazetesinde tecrübelerini paylaştı, "Uyumaya gittiğimde işteydim. Uyandığımda yine işteydim. Bunları yaşayan birinden size ipuçları" diyerek başladı yazısına.

Astronot Kelly'den tavsiyeler

Kelly, günü programlamanın önemini vurguladı. Uyandıktan tekrar yatağa gittiği ana kadar tüm gününün planlı olduğunu söyledi. Evden çalışanlara seslendi, "Eğer izin verirseniz iş, hayatınızın tamamını ele geçirebilir" dedi.

Astronot Scott Kelly, uzun süre dışarı çıkamayacaklara tavsiyelerini sıraladı.

- 5'er dakikalık görevler edinin.

- Çiçek bakımı ile ilgilenin.

- Film izlemek gibi eğlenceli aktivitelere zaman ayırın.

- Belirli bir uyku saatiniz olsun.

- Kendinize hobiler edinin.

- Günlük tutun.

- Başkalarına yardım edin.

[Fotoğraf: Reuters]

"Sevdiklerinizi ihmal etmeyin"

Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonunda geçirdiği 340 günün neredeyse tamamında günlük yazdığını belirtti. "Her gün aynı şeyleri yaptığınız hissine kapılıyorsanız, anılarınızı kaleme alabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.

Tecrübeli astronot, ailesi ve arkadaşlarıyla video konferans ile görüştüğünü anlattı, "Sevdiklerinizi ihmal etmeyin" dedi.