Haber Giriş: Kaynak: AA
Uganda'da toplu ulaşıma 'koronavirüs' engeli
[Fotoğraf: AFP]
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için toplu ulaşımın 14 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Ulusa sesleniş konuşmasında, yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri açıklayan Museveni, otobüs, taksi, tren ve motosikletle seyahatin yasaklandığını, özel araçlarda ise 3’ten fazla kişinin bulunmasına müsaade edilmeyeceğini bildirdi.
Gıda dışında tüm işletmelerin geçici olarak kapalı kalacağını belirten Museveni, büyük marketlerde de sadece gıda satılmasına izin verileceğini söyledi.
Ülkede, virüsün ilk kez görülmesinden önce tedbirler had safhaya çıkarılsa da aralarında 8 aylık bir bebeğin de olduğu 14 Covid-19 vakası bulunuyor.
Etiketler: uganda coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 10:32
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