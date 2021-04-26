Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 05:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fiji'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adalarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malezya Meteoroloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle sabah 06.28'de Fiji'nin doğu adalarında 6,1 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.
Merkez üssü Laucala adasının 616 kilometre güneydoğusu olarak belirlenen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Etiketler: Deprem
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