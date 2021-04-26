Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Jonathan Owoade, yaptığı açıklamada, eyaletin Shao-Moto kara yolunda kamyonetle yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.

Owoade, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Owoade, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Owoade, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

