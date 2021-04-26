Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kamyonetle yolcu otobüsü çarpıştı: 11 ölü
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde kamyonetle yolcu otobüsünün çarpışması sonuncunda 11 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Jonathan Owoade, yaptığı açıklamada, eyaletin Shao-Moto kara yolunda kamyonetle yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Owoade, kazada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Owoade, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Owoade, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Etiketler: Trafik Kazası
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