"İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor..."

İngiliz The Sunday Express gazetesi, iddiayı bu ifadelerle duyurdu.

Johnson hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi görüşmelerin beklendiği belirtildi.

Toplantıdan uzlaşı çıkmaması halinde İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir ülke olarak resmen tanıyacağı ifade edildi. Bunun, adada taraflar arasında dengeyi sağlayacak bir adım olacağına dikkat çekildi.

Resmi tanıma durumunda iki ülke arasında uçuşlar başlayacak

Gazeteye göre resmi tanıma durumunda İngiltere ile KKTC arasında doğrudan uçuşlar başlayacak.

Haberde doğrudan uçuşların başlaması halinde KKTC'nin İngilizler için popüler bir tatil beldesi olacağına vurgu yapıldı.