İsveç Yargıtayı 'hukuki engelleri' gerekçe göstererek, FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetti, konu İsveç kabinesine taşındı.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Türkiye'nin iade talebi hakkında son kararı İsveç Bakanlar Kurulu'nun vereceğini açıkladı.

Strömmer, hükümetin iade talebine ilişkin çalışma yürüttüğünü söyleyerek, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülke ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var." dedi.

Bakn Strömmer, "Son karar Bakanlar Kurulu'nda" mesajı verdi.

İsveç'in NATO başvurusunun Yargıtay'ın kararından etkilenip etkilenmeyeceği konusu da gündeme geldi.

Strömmer, buna ilişkin spekülasyon yapmak istemediğini dile getirdi.

Türkiye, 'kırmızı çizgileri' her fırsatta hatırlatıyor

Türkiye, NATO'ya üyelik için başvuran İsveç ve Finlandiya'ya terör konusundaki kırmızı çizgilerini her fırsatta hatırlatıyor.

Her iki ülkeden de Madrid'deki üçlü mutabakat kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi isteniyor.

Teröre destek vermemeleri ve teröristlerin iadesi talep ediliyor.