Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da 'şüpheli' salgın: 2 çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Zabul vilayetinde en az 80 kişi henüz tespit edilemeyen ve "şüpheli" olarak tanımlanan bir salgın hastalığa yakalandı, 2 çocuk bu nedenle yaşamını yitirdi.
Afganistan'ın Zabul Vilayeti Sağlık Müdürü Abdul Hakim Hakkani, Şahcoy ilçesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği şüpheli bir salgının yayıldığını duyurdu.
Son birkaç haftada söz konusu salgına yakalanan çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu aktaran Hakkani, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
En az 80 kişi salgına yakalandı, 2 çocuk hayatını kaybetti
Hakkani, ilçede en az 80 kişinin yüksek ateş, burundan kan akıntısı gibi belirtiler gösteren salgına yakalandığını açıkladı.
2 çocuğun bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
Etiketler: Afganistan Virüs
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