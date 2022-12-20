Afganistan'ın Zabul Vilayeti Sağlık Müdürü Abdul Hakim Hakkani, Şahcoy ilçesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği şüpheli bir salgının yayıldığını duyurdu.

Son birkaç haftada söz konusu salgına yakalanan çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu aktaran Hakkani, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

En az 80 kişi salgına yakalandı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Hakkani, ilçede en az 80 kişinin yüksek ateş, burundan kan akıntısı gibi belirtiler gösteren salgına yakalandığını açıkladı.

2 çocuğun bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.