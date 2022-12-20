Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Enerji Bakanı Bin Selman, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu heyeti ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede söz konusu heyete ülkesinin karbon emisyonuyla nasıl başa çıkılacağına dair hazırladığı plan hakkında bilgi veren Bin Selman, Suudi Arabistan'ın yüksek verimli sistemlere ulaşmak için enerji alanında bilimsel araştırma ve inovasyonda ileri aşamalara girdiğini söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, heyete, ülkesinin enerji alanındaki dönüşüme öncülük etme çabalarının bir parçası olarak temiz ve yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili en önemli projelerini de sundu.

Görüşmede ayrıca Suudi Arabistan'ın döngüsel karbon ekonomisi yaklaşımı çerçevesinde karbon yakalama, kullanma, geri dönüştürme ve depolama projeleri yoluyla emisyonlarla başa çıkma ve dünyanın en büyük temiz hidrojen ihracatçısı olma çabalarına da değinildi.

Suudi Arabistan, normal koşullarda günlük ortalama 11 milyon varil ile ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi ve günlük ortalama 7,7 milyon varil ile en büyük ihracatçı konumunda.