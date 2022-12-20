Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransız yargısının ırkçı siyasetçi Eric Zemmour'un 2016'da bir televizyon programı sırasında Fransa'daki Müslümanlara ilişkin sarf ettiği sözler sonrası verdiği cezayı, AİHM'in ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesini ihlal etmediğine karar verdi.

Eric Zemmour'un programda sarf ettiği sözlerin, Müslüman toplum ile Fransız halkı arasında ayrılığa yol açabilecek olumsuz ve ayrımcı iddialar içerdiğine dikkati çeken mahkeme, programa yazar kimliğiyle katılan Zemmour'un aynı zamanda gazeteciliğin gerektirdiği "görev ve yükümlüklerden" muaf olmadığına işaret etti.

Mahkeme kararında, dava konusu ifadelerin, AİHM'in ifade özgürlüğüne ilişkin 10. maddesi çerçevesinde koruma altındaki söylem kategorisinde yer almadığı, dolayısıyla yerel mahkemelerin verdiği hükümlerin uygun ve yeterli bulunduğu belirtildi.

Fransa'da 2019'da Yargıtay'da görülen davada Zemmour'a 2016'da bir televizyon programında Müslümanlara karşı ayrımcılığı ve nefreti körükleyen ifadeler kullandığı gerekçesiyle 3 bin euro para cezası verilmişti.

Yargıtay, programda Müslümanlara İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini ve banliyölerdeki başörtülü Müslüman kadınların ülkede İslam hakimiyetini kurmak istediğini söyleyen Zemmour'un bu açıklamalarının ayrımcılık içerdiğine hükmetmişti.