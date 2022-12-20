Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alman ordusunda yeni kriz: 3 obüsten 1'i operasyonel durumda
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Alman ordusundaki sıkıntılara bir yenisi eklendi. Ordu envanterinde yer alan her 3 motorlu obüsten sadece birinin kullanılabilir durumda olduğu ortaya çıktı. Buna göre, 105 adet obüsten sadece 36'sı olası bir operasyona hazır.
Alman ordusu envanterinde, çalışamaz haldeki araç sayısı artıyor.
Bild Gazetesi haberinde, Almanya Savunma Bakanlığı'nın gizli belgesini kaynak gösterdi.
Buna göre, ordu envanterindeki her 3 motorlu obüsten sadece biri kullanılabilir durumda. Bu da 105 obüsün sadece 36'sının operasyonel olduğu anlamına geliyor.
Onarımı süren 18 obüsün operasyona hazır olanlar içinde yer alıp almadığı ise belirsizliğini koruyor.
Almanya'nın Kiev'e teslim ettiği obüslerle ilgili sıkıntılar çıkmıştı
Geçtiğimiz aylarda Almanya'nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev'e teslim ettiği obüslerle ilgili sıkıntılar ortaya çıkmıştı.
Ukrayna, kısa süreli kullanım sonrası kundağı motorlu obüslerde aşınma ve yıpranma belirtileri olduğunu rapor etmişti.
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