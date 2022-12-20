Alman ordusu envanterinde, çalışamaz haldeki araç sayısı artıyor.

Bild Gazetesi haberinde, Almanya Savunma Bakanlığı'nın gizli belgesini kaynak gösterdi.

Buna göre, ordu envanterindeki her 3 motorlu obüsten sadece biri kullanılabilir durumda. Bu da 105 obüsün sadece 36'sının operasyonel olduğu anlamına geliyor.

Onarımı süren 18 obüsün operasyona hazır olanlar içinde yer alıp almadığı ise belirsizliğini koruyor.

Almanya'nın Kiev'e teslim ettiği obüslerle ilgili sıkıntılar çıkmıştı

Geçtiğimiz aylarda Almanya'nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev'e teslim ettiği obüslerle ilgili sıkıntılar ortaya çıkmıştı.

Ukrayna, kısa süreli kullanım sonrası kundağı motorlu obüslerde aşınma ve yıpranma belirtileri olduğunu rapor etmişti.