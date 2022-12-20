Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda rekor kırmaya devam ediyor.

Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçen Messi'nin sosyal medyadaki şampiyonluk paylaşımı, Instagram tarihinin en çok beğeni alan gönderi rekorunu kırdı.

Paylaşım 57 milyondan fazla beğeni aldı.

Messi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"O kadar çok hayal ettim, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum...

Aileme, beni destekleyen herkese ve ayrıca bize inanan herkese çok teşekkür ederim. Arjantinlilerin birlikte savaştığımızda ve birleştiğimizde yapmak istediklerimizi başarabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Liyakat, bireyselliklerin üzerinde olan bu gruba aittir, tüm Arjantinlilerin de rüyası olan aynı rüya için savaşan herkesin gücüdür... Başardık!!!"

Arjantin 36 yıllık özleme son verdi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu. Arjantin, Dünya Kupası'nda 36 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Önceki rekor "sarı yumurta"ya aitti

Rekor daha önce world_record_egg hesabındaki ''sarı yumurta'' görseline aitti.